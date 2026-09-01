'अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल', कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर बैन रद करते हुए बोले पंजाब-हरियाणा HC के जज

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा पर जाने को लेकर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को मनमाना, असंगत और जरूरत से ज्यादा कठोर करार देते हुए रद कर दिया है।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा का अधिकार महज प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने नर्सिंग अधिकारी शीतल रानी को आस्ट्रेलिया जाकर व्यावसायिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।



हाई कोर्ट ने सरकार के कदम को उसके उद्देश्य की तुलना में अत्यधिक असंगत बताते हुए कहा कि मौजूदा मामला “अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने” जैसा है, जो संवैधानिक न्यायशास्त्र में स्वीकार्य नहीं है।

नर्सिंग अधिकारी के रूप में शुरू की सर्विस शीतल रानी ने 23 फरवरी 2021 को रोहतक स्थित पीजीआइएमएस में नर्सिंग अधिकारी के रूप में सेवा शुरू की थी। व्यावसायिक अनुभव और उच्च योग्यता हासिल करने के उद्देश्य से उन्होंने आस्ट्रेलिया में होने वाली संरचित नैदानिक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।

उनकी विदेश यात्रा को 15 जनवरी 2026 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर मंजूरी दी गई थी। चार अगस्त 2025 को उनके पंजीकरण की पुष्टि हुई और 29 मई 2026 को उन्हें आस्ट्रेलिया का आगंतुक वीजा मिला, जो 29 मई 2031 तक वैध है।

आस्ट्रेलिया में पाठ्यक्रम में भाग लेने और 29 सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी उन्हें मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने 18 अगस्त को अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन 10 जून के सरकारी निर्देशों के आधार पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया।

हरियाणा सरकार ने दी ये दलील हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया के संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, विशेषकर ईंधन और अन्य आवश्यक संसाधनों को प्रभावित किया है। इसी वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए ईंधन बचाने, संसाधनों का संरक्षण करने और सरकारी खर्च कम करने के लिए मितव्ययिता के तौर पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। हाई कोर्ट ने पाया कि सरकार के 10 जून के निर्देशों में कर्मचारी की व्यक्तिगत परिस्थितियों, पद, यात्रा के उद्देश्य, अनुपस्थिति की अवधि अथवा उसके काम की प्रकृति के आधार पर कोई छूट या अलग विचार करने की व्यवस्था नहीं है।

अदालत ने कहा कि केवल सरकारी सेवा में होने के आधार पर पूरे वर्ग को विदेश यात्रा से रोकना स्पष्ट रूप से मनमाना है। सरकार यह स्थापित नहीं कर सकी कि वैश्विक संकट के कारण ईंधन और संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य का निजी विदेश यात्रा पर पूर्ण रोक लगाने से क्या तार्किक संबंध है।

हाई कोर्ट ने विशेष रूप से शीतल रानी के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें आस्ट्रेलिया में व्यावसायिक परीक्षा में शामिल होने से रोकना उनके विदेश यात्रा के अधिकार को प्रभावित करने के साथ-साथ उच्च शिक्षा हासिल करने के अवसर में भी बाधा डालता है।