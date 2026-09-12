पत्नी की हत्या के आरोप में 4 साल से जेल में बंद था पति, गवाह के बयान से पलटने पर पंजाब-हरियाणा HC ने दी जमानत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पत्नी की हत्या के आरोप में लगभग चार वर्षों से जेल में बंद व्यक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने यह माना कि मामला अभी तक पूरा नहीं हुआ है और 14 में से केवल पांच-छह अभियोजन गवाहों की गवाही हुई है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मृतका की बहन और शिकायतकर्ता ने अदालत में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपित अमित को नियमित जमानत देने का आदेश दिया।

पलवल में हुआ हत्या का मामला दर्ज अमित के खिलाफ पलवल जिले के हसनपुर थाने में 27 अगस्त 2022 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता में संबंधित धारा 103 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

अभियोजन के अनुसार, अमित और उसकी पत्नी काजल एक ही घर में रहते थे और दोनों के बीच अक्सर घरेलू विवाद होते थे। 26 अगस्त 2022 की शाम विवाद के बाद अमित कथित तौर पर काजल को मोटरसाइकिल पर लेकर निकला। परिवार को लगा कि दोनों कोकिलावन तीर्थ गए हैं।

रात करीब साढ़े दस से 11 बजे के बीच अमित अकेला घर लौटा और बताया कि काजल खेतों में बेहोश पड़ी है। परिजन मौके पर पहुंचे तो काजल मृत मिली। आरोप है कि अमित ने उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की थी।

प्रेस वायर के दो टूटे टुकड़े बरामद हुए पुलिस जांच में घटनास्थल से टूटी हुई कांच की चूड़ियां और प्रेस वायर के दो टूटे टुकड़े बरामद किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने मौत का कारण सिर में लगी चोट और उसकी जटिलताओं को बताया था। विसरा रासायनिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया था।