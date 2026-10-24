मासूम ने हादसे में खो दिए माता-पिता और भाई, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 11.16 लाख रुपये का मुआवजा बढ़ाया

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। महज सात साल की उम्र में जिस बच्चे के सिर से माता-पिता का साया उठ जाए और छोटा भाई भी दुनिया छोड़ दे, उसके जीवन में आए खालीपन की भरपाई कोई रकम नहीं कर सकती।

लेकिन कानून का दायित्व है कि ऐसे हादसे में प्रभावित परिवार को उचित आर्थिक राहत मिले। इसी दृष्टिकोण के साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक दंपती और उनके 13 माह के बेटे के मामले में मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि गृहिणी के घरेलू कार्यों को आर्थिक रूप से कमतर नहीं आंका जा सकता और कम उम्र के बच्चे की मृत्यु के मामले में भी मुआवजा मनमाने ढंग से तय नहीं किया जाना चाहिए।



जस्टिस दीपक गुप्ता ने तीन अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। मामला सिरसा में आठ जनवरी 2013 को हुए उस सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें सुरेश कुमार, उनकी पत्नी अलका और 13 माह के बेटे करण की मृत्यु हो गई थी। ट्रक चालक की लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना गया था।

दंपती का करीब सात वर्षीय बेटा कपिल इस हादसे में जीवित बचा था। मुआवजे की राशि से असंतुष्ट होकर दायर अपीलों में हाईकोर्ट ने तीनों मामलों में राहत बढ़ाई। परिवार ने मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक बताई सुरेश कुमार नाई का काम करते थे। परिवार ने उनकी मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक बताई, लेकिन इसका ठोस दस्तावेजी प्रमाण नहीं था। हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित छह हजार रुपये मासिक आय को बरकरार रखा। भविष्य में आय वृद्धि और आश्रितों के नुकसान की गणना के बाद उनकी मृत्यु पर मुआवजा 13.16 लाख से बढ़ाकर 13.59 लाख रुपये कर दिया गया।

वहीं अलका गृहिणी थीं और सिलाई का काम भी करती थीं। सिलाई से सात हजार रुपये मासिक कमाई के दावे का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला। हालांकि, अदालत ने कहा कि गृहिणी की सेवाओं का परिवार के लिए स्पष्ट आर्थिक महत्व होता है।

इस आधार पर उनके योगदान का मूल्य छह हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया। उनकी मृत्यु पर मुआवजा 4.52 लाख से बढ़ाकर 12.79 लाख रुपये कर दिया गया। छोटे भाई की मौत पर भी मिलेगा मुआवजा हाईकोर्ट ने करण की मृत्यु पर मुआवजा 2.09 लाख से बढ़ाकर 4.54 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने उसकी अनुमानित वार्षिक आय 25 हजार रुपये मानकर 15 के गुणक से आर्थिक नुकसान की गणना की।

साथ ही, छोटे भाई को खोने के कारण कपिल को हुए पारिवारिक और भावनात्मक नुकसान के लिए 40 हजार रुपये देने का आदेश दिया। बढ़ी हुई राशि पर मिलेगा 7.5 प्रतिशत ब्याज हाईकोर्ट ने तीनों मामलों में क्रमश: 43,600 रुपये, 8,27,600 रुपये और 2.45 लाख रुपये की अतिरिक्त राहत दी। इस तरह कुल मुआवजे में 11,16,200 रुपये की वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई राशि पर 2014 से दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा।