Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Panchkula News ठगी में प्रोफेसर दंपती खाएगा जेल की रोटी, दोस्ती कर अमीर और एनआरआई को अपने जाल में फंसाते थे

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:46 PM (IST)

    पंचकूला में, एक प्रोफेसर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसकी पत्नी पहले से ही जेल में है। इस दंपती पर अमीर और एनआरआई लोगों को फर्जी कंपनियों में निवेश का लालच देकर करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है। पीड़ितों को पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पुलिस ने प्रोफेसर को अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रोफेसर को अंबाला जेल भेजा, उसकी पत्नी को पहले भेजा जा चुका जेल।


    जागरण संवाददाता, पंचकूला। अमीर और एनआरआई से दोस्ती कर ठगी करने वाले प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपित कपूर सिंह सेक्टर-14 के गर्ल्स कालेज में, जबकि उसकी पत्नी परमिंदर कौर सेक्टर-1 कालेज में प्रोफेसर थे। पुलिस परमिंदर कौर को पहले ही जेल भेज चुकी है। शनिवार को कपूर सिंह को भी कोर्ट में पेश करने के बाद अंबाला जेल भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला पुलिस ने 'बंटी और बबली' कहे जाने वाले इस प्रोफेसर जोड़े को इकोनाॅमिक सेल ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये दोनों अमीर और एनआरआई से दोस्ती करके पहले उनका विश्वास जीतते थे। इसके बाद उन्हें एक फर्जी कंपनी में निवेश कर पैसे दोगुने करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करते थे। पैसे वापस मांगने पर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।

    पंचकूला निवासी महिला से 2 करोड़ रुपये ठगे

    आरोप है कि प्रोफेसर दंतती ने पंचकूला के सेक्टर-9 निवासी और सेक्टर 14 के सरकारी काॅलेज में कार्यरत पारुल शर्मा और उनके एनआरआई पति को निवेश का झांसा देकर दो करोड़ रुपये की ठगी की थी। पहले पारुल शर्मा से दोस्ती की।

    प्रोफेसर दंपती को पता चला कि पारुल शर्मा के पति हेमंत शर्मा अमेरिका में कार्यरत हैं, जिससे उन्हें ठगी के लिए बड़ी रकम मिल सकती है। आरोपितों ने खुद को बड़ा कारोबारी बताकर पारुल शर्मा और उनके पति को 'परम एग्रो फ्रेश' और 'सहलोत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड' कंपनियों में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। 

    पारुल शर्मा ने एग्रो फ्रेश और सहलोत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 2 करोड़ रुपये निवेश कराया। मुनाफा न होने पर पारुल ने पैसे वापस मांगे तो दंपती ने धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद पारुल ने पुलिस को शिकायत दी।