Panchkula News ठगी में प्रोफेसर दंपती खाएगा जेल की रोटी, दोस्ती कर अमीर और एनआरआई को अपने जाल में फंसाते थे



जागरण संवाददाता, पंचकूला। अमीर और एनआरआई से दोस्ती कर ठगी करने वाले प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपित कपूर सिंह सेक्टर-14 के गर्ल्स कालेज में, जबकि उसकी पत्नी परमिंदर कौर सेक्टर-1 कालेज में प्रोफेसर थे। पुलिस परमिंदर कौर को पहले ही जेल भेज चुकी है। शनिवार को कपूर सिंह को भी कोर्ट में पेश करने के बाद अंबाला जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचकूला पुलिस ने 'बंटी और बबली' कहे जाने वाले इस प्रोफेसर जोड़े को इकोनाॅमिक सेल ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये दोनों अमीर और एनआरआई से दोस्ती करके पहले उनका विश्वास जीतते थे। इसके बाद उन्हें एक फर्जी कंपनी में निवेश कर पैसे दोगुने करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करते थे। पैसे वापस मांगने पर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।

पंचकूला निवासी महिला से 2 करोड़ रुपये ठगे आरोप है कि प्रोफेसर दंतती ने पंचकूला के सेक्टर-9 निवासी और सेक्टर 14 के सरकारी काॅलेज में कार्यरत पारुल शर्मा और उनके एनआरआई पति को निवेश का झांसा देकर दो करोड़ रुपये की ठगी की थी। पहले पारुल शर्मा से दोस्ती की।