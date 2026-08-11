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    हरियाणा में ट्रैफिक की समस्या होगी दूर! इन शहरों के बीच नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी; NCRTC करा रहा सर्वे

    By Satyendra Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:17 PM (IST)

    दिल्ली-पानीपत हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित रूट को दिल्ली-पानीपत से करनाल तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। ...और पढ़ें

    दिल्ली से करनाल तक नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी।

    दिल्ली से करनाल तक नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी।

    HighLights

    1. नमो भारत ट्रेन रूट करनाल तक बढ़ाने की योजना

    2. दिल्ली-पानीपत हाईवे पर ट्रैफिक दबाव कम होगा

    3. NCRTC ने रूट का सर्वे करना शुरू किया

    सत्येंद्र सिंह, चंडीगढ़। आने वाले समय में दिल्ली-पानीपत हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित रूट को दिल्ली-पानीपत से आगे करनाल तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है।

    केंद्र सरकार की ओर से की गई पहल के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रूट का सर्वे भी कराना आरंभ कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद एनसीआरटीसी रिपोर्ट केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय और हरियाणा सरकार को भेजेगा, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

    वर्ष 2041 के प्लान के मुताबिक यह माना जा रहा है कि दिल्ली से पानीपत-अंबाला हाईवे पर भविष्य में ट्रैफिक दबाव बढ़ेगा। अभी प्रतिदिन इस हाईवे पर डेढ़ से करीब दो लाख वाहन आते-जाते हैं।

    आने वाले सालों में ट्रैफिक ढाई गुना बढ़ने का आकलन किया गया है। वाहनों की संख्या भी करनाल तक अधिक होती है। इस हाईवे से औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

    इसी बात को देखते हुए दिल्ली से पानीपत तक नमो भारत ट्रेन के रूट को विस्तार करने की योजना बनाई गई है। अभी दिल्ली से ही पानीपत तक ही यह योजना स्वीकृत हुई है, जिसके लिए केंद्र सरकार के बाद हरियाणा सरकार भी सैद्धांतिक अनुमति दे चुकी है।

    केंद्रीय शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल तो करनाल से सांसद भी हैं। उन्होंने ही रूट का विस्तार करनाल तक करने के लिए कहा था। उनका मानना है कि करनाल तक नमो भारत ट्रेन चलने लगेगी तो दिल्ली अंबाला हाईवे पर चलने वालों को परिवहन का एक वैकल्पिक साधन मिल जाएगा।