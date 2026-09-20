देवीलाल की जयंती पर हरियाणा में सियासी हलचल, इनेलो की सम्मान दिवस रैली; अजय चौटाला करेंगे प्रतिमा का अनावरण

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती सियासी गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अलग-अलग राजनीतिक दल इन दोनों नेताओं की विरासत से जुड़े कार्यक्रमों के जरिये अपने-अपने संगठन को सक्रिय करने में जुटे हैं।

भाजपा जहां दीनदयाल जयंती को सरकार की महिला कल्याण योजना के विस्तार से जोड़ रही है, वहीं देवीलाल की विरासत पर जजपा और इनेलो अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण को प्रमुखता दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 सितंबर को ही योजना का दूसरा चरण शुरू कर चुके हैं।

अब 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को भी 2,100 रुपये प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार इससे करीब 17 लाख और महिलाएं योजना के दायरे में आएंगी। 25 सितंबर को योजना को लेकर भाजपा संगठन और सरकार की ओर से महिला लाभार्थियों तक इसका संदेश पहुंचाने पर जोर रहने की संभावना है। योजना की आय सीमा पहले एक लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया गया है।

देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण जननायक जनता पार्टी ने 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती प्रदेशभर में मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी की योजना प्रदेश में स्थापित देवीलाल की प्रतिमाओं की साफ-सफाई कराने और वहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने की है। ऐलनाबाद में जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जबकि सिरसा में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन प्रस्तावित है।

इनेलो ने देवीलाल जयंती के अवसर पर होने वाले अपने मुख्य आयोजन को 25 सितंबर की बजाय 27 सितंबर को नूंह में सम्मान दिवस रैली के रूप में आयोजित करने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं के अनुसार 25 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए तारीख बदली गई।

अब इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदेशभर में गांव-गांव जाकर रैली का निमंत्रण दे रहे हैं। सिरसा, रेवाड़ी, पलवल, हिसार, झज्जर समेत विभिन्न जिलों में बैठकों और जनसंपर्क अभियानों का दौर जारी है।

ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलनों पर जोर कांग्रेस ने फिलहाल देवीलाल या दीनदयाल जयंती को लेकर किसी बड़े राज्यस्तरीय आयोजन की घोषणा नहीं की है। पार्टी इन दिनों कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के नेतृत्व में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लाक कांग्रेस सम्मेलनों पर जोर दे रही है।