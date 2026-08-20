NDPS मामलों में गवाही देने नहीं पहुंच रहे पुलिसकर्मी, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने DGP को किया तलब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एनडीपीएस मामलों में पुलिस अधिकारियों के सरकारी गवाह के तौर पर अदालत में पेश नहीं होने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने पुलिसकर्मियों की लगातार अनुपस्थिति पर हैरानी जताते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। हाई कोर्ट ने डीजीपी को अदालत में पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस अधिकारियों को गवाही के लिए अदालत में क्यों नहीं लाया जा रहा है।

जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण आपराधिक मुकदमों की सुनवाई लगातार टलना बेहद गंभीर स्थिति है। इससे न केवल आरोपित के शीघ्र सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ता है, बल्कि न्याय व्यवस्था में आम लोगों के विश्वास को भी नुकसान पहुंचता है। अदालत ने पुलिस अधिकारियों के इस रवैये को उनके कर्तव्य से मुंह मोड़ने जैसा बताया।

अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाह बनाए मामला प्रेम सिंह से संबंधित है, जिसके खिलाफ अंबाला कैंट जीआरपी थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता 24 जनवरी 2025 से हिरासत में है। हाई कोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाह बनाए हैं, लेकिन लंबे समय से जेल में बंद याचिकाकर्ता के मामले में अब तक एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं हो सकी है।

अदालत ने पाया कि निचली अदालत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कई बार जमानती वारंट जारी कर चुकी है। इसके बावजूद संबंधित पुलिसकर्मी गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। कई मामलों में तो जारी किए गए जमानती वारंट भी लंबे समय तक तामील नहीं कराए गए। हाई कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई और पूछा कि जब अदालत की ओर से बार-बार आदेश जारी किए जा रहे हैं तो पुलिस अधिकारियों को गवाही के लिए पेश कराने में आखिर बाधा क्या है।

हाई कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस मामलों में पुलिस अधिकारी अक्सर अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण सरकारी गवाह होते हैं। ऐसे में यदि वे अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होते और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस स्थिति पर प्रभावी निगरानी नहीं रखते तो मुकदमों का निपटारा अनिश्चितकाल तक लंबित रह सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि सरकारी कर्मचारियों का इस तरह अपने कर्तव्य से पीछे हटना केवल किसी एक मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। लंबे समय तक गवाहों के पेश नहीं होने के कारण मुकदमे आगे नहीं बढ़ते और आरोपी भी अनावश्यक रूप से हिरासत में बना रह सकता है।