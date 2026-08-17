PMLA मामलों में लंबी जेल से जमानत का रास्ता साफ, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामलों में लंबे समय से जेल में बंद आरोपितों की जमानत को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोपित लंबे समय से विचाराधीन हिरासत में है और मुकदमे की सुनवाई में अनावश्यक देरी हो रही है, जो आरोपित की वजह से नहीं है, तो प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 45 में जमानत के लिए तय कड़ी शर्तें पीछे हट जाएंगी। ऐसे मामलों में जमानत का आधार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा।



जस्टिस सुमित गोयल ने गुरूग्राम निवासी वरूण पुरी को नियमित जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी कानून के जरिये संवैधानिक उपचारों के रास्ते में इतनी ऊंची दीवार नहीं खड़ी की जा सकती कि संविधान के तहत उपलब्ध अधिकार अप्रभावी हो जाएं।

हालांकि, पीएमएलए के अपराध में मेरिट के आधार पर नियमित जमानत मांगने पर धारा 45 की कसौटी पूरी करनी होगी। जस्टिस गोयल ने कहा कि जब अनुच्छेद 21 के मद्देनजर लंबे समय से हिरासत के आधार पर नियमित जमानत मांगी जाती है, तो पीएमएलए की कठोरता महत्वहीन हो जाती है।

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई निश्चित अवधि तय नहीं की जा सकती, जिसके पूरा होने के बाद हर मामले में लंबी हिरासत को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मान लिया जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गणितीय सूत्रों या कठोर यांत्रिक गणना के आधार पर तय नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 436-ए और बीएनएसएस की धारा 479 में अधिकतम सजा की आधी या एक-तिहाई अवधि पूरी होने पर मिलने वाली राहत न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता है। मामले में ईसीआईआर और अभियोजन शिकायत के अनुसार याची की रियल एस्टेट कंपनी ने विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के नाम पर घर खरीदारों और वित्तीय संस्थानों से बड़ी रकम जुटाई थी। ईडी का आरोप था कि जुटाई गई राशि का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए उसे प्राप्त किया गया था। कोर्ट ने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि याचिकाकर्ता को 22 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह एक वर्ष 22 दिन से न्यायिक हिरासत में था।