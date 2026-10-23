पंचकूला में बिजली कर्मियों की हड़ताल, फीडर में आया फाॅल्ट; अंधेरे में रहे हजारों परिवार, पानी का भी संकट

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। निजी कंपनी को बिजली सप्लाई का लाइसेंस देने के विरोध में प्रदेश भर के बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने के चलते पिंजौर के रायतन एरिया में भी बिजली के हालात बदतर हो गए हैं।

इलाके ग्रामीण एरिया समेत हिमशिखा जैसे पॉश एरिया के हजारों घरों और दुकानों में वीरवर से लाइट न होने के चलते निवासियों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बुधवार दोपहर को गई लाइट पूरी रात रिस्टोर नहीं हो सकी, जिससे सारा इलाका अंधेरे में डूबा रहा। न स्ट्रीट लाइट जल रही थी न ही घरों और दुकानों में लाइट थी। लोगों को शरारती तत्वों और चोरों का अंधेरे का फ़ायदा उठाने का डर सताता रहा, वहीं रोजमर्रा की ज़रूरतों को लेकर भी चिंता की स्थिति बनी रही।

लोगो के घरों में पीने के पानी की किल्लत, वाईफाई की कन्नेटिविटी न होने, घरों और दुकानों में फ्रिज में पड़े समान के खराब होने के डर बना रहा। वहीं बुर्जुग और बीमार लोगों के बिजली से चलने वाले मेडिकल उपकरण भी शो पीस बनकर रह गए।



स्थानीय निवासियों ने बताया कि इतनी लंबे समय से लाइट न होने के चलते घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए। लोगो ने बिलजी शिकायत केंद्र पर संपर्क किया तो जवाब मिला कि तीन दिनों की हड़ताल है अब उसके बाद ही आगे का देखा जाएगा।