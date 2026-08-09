'खराब सड़क पर लगेगी पेनल्टी, लापरवाह ठेकेदारों पर होगी FIR और ब्लैकलिस्ट'; CM सैनी का आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य समय पर पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को 10 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हमारी सड़क मोबाइल एप पर दर्ज शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरा जाए और मरम्मत कार्य की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ऐप पर अपलोड करें।

शिकायतों के निस्तारण या रिपोर्टिंग में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी सड़कों की मैपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक सड़क की स्थिति और रखरखाव का सटीक रिकार्ड उपलब्ध रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे से प्रभावित या लंबित सभी सड़क परियोजनाओं की विस्तृत सूची तैयार करें। इसी के आधार पर रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जाए, ताकि रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और अंडरब्रिज के निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरे हो सकें।

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मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया। मजबूत औद्योगिक अवसंरचना से न केवल उद्यमियों और व्यापारियों को परिवहन में आसानी होगी, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।