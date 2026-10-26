हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब यूपीआई से होगा भुगतान, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अब यूपीआई से भुगतान किया जा सकेगा। सभी जिला नागरिक अस्पतालों सहित 610 स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल भुगतान शुरू हो गया है।

118 स्वास्थ्य संस्थानों में ‘स्कैन एंड रजिस्टर’ सुविधा शुरू हो गई है, अब मरीजों का घर बैठे ओपीडी पंजीकरण होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया, प्रदेश के सभी 23 नागरिक अस्पतालों, 52 नागरिक व उप-नागरिक अस्पतालों, 121 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व 414 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज ओपीडी पंजीकरण, आइपीडी पंजीकरण, मेडिको-लीगल मामलों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुल्क यूपीआई से दे सकेंगे।