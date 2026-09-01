हरियाणा में 12 दिन बाद खत्म हुई पटवारी-कानूनगो की हड़ताल, काम पर लौटे सभी कर्मचारी
हरियाणा में 12 दिनों से चल रही पटवारी और कानूनगो की हड़ताल राजस्व मंत्री विपुल गोयल से मुलाकात के बाद समाप्त हो गई।
HighLights
हरियाणा में पटवारी-कानूनगो की 12 दिन की हड़ताल समाप्त
राजस्व मंत्री विपुल गोयल से मुलाकात के बाद फैसला
कर्मचारियों की तकनीकी, सेवा संबंधी मांगों पर मिला आश्वासन
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। आंदोलनकारी पटवारी-कानूनगो के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल से मुलाकात कर मांगों और समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।
मंगलवार से प्रदेशभर के पटवारी और कानूनगो काम पर लौट आए हैं। इसकी जानकारी खुद राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने मंगलवार को विधानसभा में दी।
प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव भी मौजूद रहे।
बैठक में पटवारियों और कानूनगो ने नए राजस्व पोर्टल सहित विभागीय कार्यों में आ रही तकनीकी दिक्कतों, डिजिटल क्राप सर्वे, संसाधनों की कमी, लंबित भुगतान, टेबलेट की उपलब्धता और सेवा संबंधी समस्याओं को विस्तार से रखा। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार जायज मांगों के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करेगी।
बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा पर मंत्री विपुल गोयल ने प्रतिनिधिमंडल का मुंह मीठा कराया और कर्मचारियों से वापस काम पर लौटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
भूमि रिकॉर्ड, इंतकाल, जमाबंदी और गिरदावरी समेत अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं सीधे आम लोगों से जुड़ी हैं। ऐसे में हड़ताल के कारण इन सेवाओं में व्यवधान से आमजन को परेशानी होती है।
मंत्री ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन की मांगों को संबंधित विभागों और अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री का आभार जताया और कहा कि सरकार ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है।