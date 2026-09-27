Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

न ओटीपी आया ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया, पंचकूला में मोबाइल हैक कर महिला के खातों से 4.86 लाख की ठगी

By Ankesh Kumar Edited By: Sohan Lal
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:06 PM (IST)

पंचकूला में एक महिला के मोबाइल को हैक कर उसके दो बैंक खातों से बिना ओटीपी और लिंक क्लिक किए ...और पढ़ें

पंचकूला में साइबर ठगों ने बनाया महिला को शिकार। (सांकेतिक फोटो)

पंचकूला में साइबर ठगों ने बनाया महिला को शिकार। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. पंचकूला में महिला के मोबाइल से 4.86 लाख की ठगी।

  2. बिना ओटीपी और लिंक क्लिक किए हुए खातों से पैसे निकले।

  3. साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-20 में महिला के दो अलग-अलग बैंक खातों से बिना ओटीपी 4.86 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई है। महिला ने न तो किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात की और ना ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। वह किसी डिजिटल पेमेंट एप का इस्तेमाल भी नहीं करती हैं।

बेटी की शिकायत पर सेक्टर-20 साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की बेटी अरचिका ने बताया कि 27 अगस्त की रात करीब 7:30 से 8:00 बजे के बीच वह अपने माता-पिता के साथ घर पर थी।

इसी दौरान उसकी मां कीर्ति गर्ग के मोबाइल नंबर पर बैंक खातों से रकम कटने के लगातार टेक्स्ट मैसेज आने लगे। वहीं, पिता सुमित गर्ग की ईमेल आइडी पर भी बैंक से रकम डेबिट होने के अलर्ट पहुंचने लगे।

परिवार ने तुरंत बैंक खातों की जांच की तो पता चला कि दो अलग-अलग निजी बैंकों के खातों से सात ट्रांजेक्शन के जरिये कुल 4,86,442 रुपये निकाल लिए गए। यह देख परिवार के होश उड़ गए।

पीड़िता के अनुसार उनकी मां घरेलू महिला हैं और वह किसी भी आनलाइन पेमेंट एप का इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने न तो किसी के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी या कोई अन्य कोड भी साझा नहीं किया। परिवार को आशंका है कि साइबर अपराधियों ने महिला का मोबाइल फोन हैक कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है।

घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत की गई। पुलिस बैंक खातों की ट्रांजेक्शन डिटेल, मोबाइल गतिविधियों और रकम जिन खातों में गई, उनकी जानकारी जुटा रही है।