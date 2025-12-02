पंचकूला में वार्डबंदी की बैठक फिर बेनतीजा, निगम अफसर दिखा रहे पुराना डेटा, अब मांगा दो दिन का समय

राजेश मलकानियां, पंचकूला। नगर निगम की वार्डबंदी को लेकर मंगलवार को बुलाई गई अहम बैठक में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुराना डाटा लेकर पहुंचे। अधिकारियों की ओर से पेश की गई तैयारियों ने सभी को चौंका दिया। बैठक बिना किसी ठोस तैयारी के शुरू की गई और कुछ ही मिनटों में बेनतीजा संपन्न हो गई। डीसी सतपाल शर्मा ने संयुक्त आयुक्त गौरव चौहान से पिछले निर्देशों के तहत मांगा गया डाटा प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन संयुक्त आयुक्त द्वारा पुराना ही डाटा दिखाने पर सभी असहज हो गए।

जैसे ही डीसी ने पूछा कि पिछली बैठक में जिन आंकड़ों को तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, वे कहां हैं, गौरव चौहान ने बैठक में ही यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि उनके पास टीम की कमी है, इसलिए डाटा तैयार नहीं हो सका। इस पर डीसी सतपाल शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि आपको जितनी टीम चाहिए, ले लें, पर डाटा तुरंत तैयार करें।

सूत्रों के मुताबिक, डीसी ने संयुक्त आयुक्त से सीधे सवाल किया कि आखिर कितने समय में वार्ड वाइज परिवार पहचान पत्र आधारित डाटा तैयार हो पाएगा? इसके जवाब में चौहान ने दो से तीन दिन का समय मांगा। डीसी ने फिर स्पष्ट निर्देश दिए कि शुक्रवार को दोबारा बैठक होगी और उस बैठक में पूरा डाटा हर हाल में प्रस्तुत किया जाए।

एक और विवाद आया सामने, आबादी के आंकड़ों पर उठे सवाल इधर, बैठक में प्रस्तुत किए गए शुरुआती आंकड़ों ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। आंकड़ों के अनुसार पंचकूला की आबादी 2,91,224 दिखाई गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग-ए की जनसंख्या 38,733, पिछड़ा वर्ग-बी की 17,736 और अनुसूचित जाति की 41,467 बताई गई है। लेकिन कई पार्षदों ने इन आंकड़ों को पूरी तरह गलत करार दिया।

पार्षद गौतम प्रसाद ने खुलकर कहा कि पिछले कई महीनों से वे इस मुद्दे पर आपत्ति जता रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र में एससी व बीसी वर्ग के हजारों लोगों को सामान्य वर्ग में डाल दिया गया है। बैठक में संयुक्त आयुक्त कोई नया डाटा लेकर आए ही नहीं। वही पुराना गलत डाटा दोबारा बैठकों में पेश किया जा रहा है। हमने इसका जोरदार विरोध किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गलत आधार पर वार्डबंदी और आरक्षण तय करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कई वार्डों की संरचना गलत दिशा में जा सकती है।

डाटा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीसी बैठक भले ही बेनतीजा खत्म हो गई हो, लेकिन डीसी सतपाल शर्मा ने साफ कहा कि अगली बैठक में स्थिति बदलनी ही होगी। उन्होंने संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट के आधार पर वार्ड परिसीमन, वार्डों की संरचना और आरक्षण से जुड़ा पूरा डाटा तैयार कर शुक्रवार से पहले प्रस्तुत करें।