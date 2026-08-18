पंचकूला में ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, श्यामटू की नदी में तेज बहाव में फंसे व्यक्ति को बचाया

जागरण संवाददाता, पंचकूला। श्यामटू की नदी में मंगलवार को तेज बहाव के बीच एक व्यक्ति मझधार में फंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया।

ग्रामीणों ने तुरंत रस्सी मंगवाई और ट्रैक्टर की मदद से नदी में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास किया। तेज बहाव के कारण रेस्क्यू करना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी।

वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह लोग रस्सी के सहारे नदी के बीच फंसे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

ग्रामीणों के लगातार प्रयास आखिरकार सफल रहे। प्रशासन की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने व्यक्ति को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। घटना के दौरान ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस के कारण व्यक्ति की जान बच सकी। रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।