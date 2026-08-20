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पंचकूला में फिर होगा भव्य दशहरा महोत्सव, 221 फीट ऊंचा बनेगा रावण का पुतला

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:14 PM (IST)

पंचकूला में इस बार भव्य दशहरा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला मुख्य आकर्षण रहेगा। आयोजकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

सेक्टर-5 के शालीमार ग्राउंड में होगा दशहरा उत्सव।

सेक्टर-5 के शालीमार ग्राउंड में होगा दशहरा उत्सव।

HighLights

  1. दो साल बाद फिर शालीमार ग्राउंड में होगा दशहरा उत्सव।

  2. अनुभवी कारीगरों से कराया जाएगा विशाल पुतले का निर्माण।

  3. दशहरा महोत्सव को यादगार बनाने के लिए तैयारियां शुरू।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में इस बार भी दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। समारोह का मुख्य आकर्षण रावण का 221 फीट ऊंचा पुतला रहेगा। दो साल बाद फिर से सेक्टर-5 के शालीमार ग्राउंड में होने जा रहे इस भव्य दशहरा उत्सव को लेकर श्री माता मनसा देवी दशहरा कमेटी और श्री आदर्श रामलीला ड्रामाट्रिक क्लब ने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 

विशाल पुतले के निर्माण के लिए विशेष रूप से अनुभवी कारीगरों को बुलाया जाएगा। पुतले को भव्य स्वरूप देने के लिए निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। श्री माता मनसा देवी दशहरा कमेटी के प्रधान जॉनी मित्तल और महासचिव संदीप गुप्ता ने बताया कि पुतले का निर्माण तेजिंदर राणा बराड़ा से कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दशहरा महोत्सव को यादगार बनाने के लिए तैयारियों को व्यापक स्तर पर शुरू कर दिया गया है। समारोह के दौरान शानदार आतिशबाजी भी की जाएगी। सुरक्षा, पार्किंग और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

आयोजन में लगभग 70 लाख रुपये की लागत आएगी। करीब दो वर्ष बाद दोबारा शालीमार ग्राउंड में इतने बड़े स्तर पर दशहरा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस कारण लोगों में भी उत्साह है। 