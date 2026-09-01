पंचकूला में थार का 11500 रुपये का चालान, ब्लैक फिल्म और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर घूमना पड़ा महंगा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। खासतौर पर वाहनों पर लगी प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म, नंबर प्लेट से छेड़छाड़, नंबर प्लेट को छिपाने और अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस की टीम ने मंगलवार को ओल्ड पंचकूला के पास चेकिंग के दौरान ब्लैक फिल्म लगी थार को रुकवाकर जांच की। जांच के दौरान गाड़ी की नंबर प्लेट के कुछ नंबर भी मिटाए हुए पाए गए। पुलिस ने गाड़ी का कुल 11,500 रुपए का चालान काटा। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि वाहनों पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म लगाने, नंबर प्लेट को छिपाने अथवा उससे छेड़छाड़ करने वाले वाहन चालकों को बख्शा नहीं जाएगा।