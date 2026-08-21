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दो महिलाओं का पीछा किया, जमीन पर गिराया और बालियां झपटकर फरार; पंचकूला की घटना ने किया हैरान

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:08 PM (GMT+05:30)

पंचकूला के सकेतड़ी में शुक्रवार तड़के दूध लेने जा रही दो महिलाओं से तीन स्नैचर्स ने कानों की बालियां छीन लीं। स्नैचर 10 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

HighLights

  1. सकेतड़ी में घटना, गौशाला में दूध लेने जा रही थी महिलाएं।

  2. स्नैचरों ने पीछे से आकर गले से पकड़ा, जमीन पर गिराया।

  3. 10 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर पैदल भाग निकले।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के सकेतड़ी में दो महिलाओं के साथ स्नैचिंग की वारदात हुई है। शुक्रवार तड़के चार बजे घर से दूध लेने गौशाला जा रही महिलाओं को तीन स्नैचरों ने रास्ते में घेरकर उनसे कानों की बालियां छीन ली।

स्नैचरों ने महिलाओं पर पीछे से आकर अचानक हमला कर दिया। छीना-झपटी में रीता और वीना जमीन पर गिर गईं। स्नैचर बालियां झपटकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही मनसा देवी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।

मनसा देवी थाने के प्रभारी मुनीष शर्मा ने बताया कि रीता और वीना ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग 4:15 बजे वह घर से दूध लेने के लिए गौशाला जा रही थी।

गौशाला से थोड़ा पीछे पहुंची तभी तीन युवक दौड़ते हुए उनके पास आए और अचानक दोनों को गले से पकड़ लिया। आरोपितों ने महिलाओं को सड़क पर गिराकर उनसे कानों की बालियां छीन ली। 

सीसीटीवी में दिख रहा है कि शातिर पैदल जा रही दोनों महिलाओं को पीछे से आकर गर्दन से पकड़ते हैं और महज 10 सेकेंड में उनसे कानों की बालियां झपट लेते हैं। दोनों महिलाएं डरी-सहमी कुछ समझ पाती इससे पहले ही तीनों स्नैचर पैदल ही फरार हो जाते हैं।