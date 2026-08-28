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पंचकूला में SIR को लेकर बड़ा विवाद, आरडब्ल्यूए कार्यालय में क्लर्क के साथ मारपीट; कड़े से फोड़ा सिर

By Ankesh Kumar Edited By: Sohan Lal
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:29 PM (IST)

पंचकूला के सेक्टर-27 स्थित विक्रम विहार सोसाइटी के आरडब्ल्यूए कार्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान विवाद हो गया। एक ...और पढ़ें

बहस शुरू होते ही मारपीट होने लगी। (एआई जनरेटेड फोटो)

बहस शुरू होते ही मारपीट होने लगी। (एआई जनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. सेक्टर-27 आरडब्ल्यूए कार्यालय में विवाद।

  2. कड़े के वार से क्लर्क के माथे पर आई चोट।

  3. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-27 स्थित विक्रम विहार सोसाइटी के आरडब्ल्यूए कार्यालय में एसआइआर के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान विवाद हो गया।

बहस के बीच बीच-बचाव करने पहुंचे आरडब्ल्यूए कार्यालय के क्लर्क सुमन कुमार पर मुजाहिर आराफात ने हाथ में पहने कड़े से हमला कर दिया। हमले में सुमन कुमार के माथे पर चोट लगी और खून निकल आया। सेक्टर-25 पुलिस चौकी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सुमन कुमार ने बताया कि 30 जून को दोपहर करीब 2:15 बजे सोसाइटी कार्यालय में बूथ लेवल अधिकारी एसआईआर से संबंधित मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान सेवानिवृत्त कर्नल रमन कपिला और मुजाहिर आराफात के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई।

कार्यालय में माहौल बिगड़ता देख वह दोनों के बीच पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान मुजाहिर आराफात ने उनसे भी बहस शुरू कर दी और अचानक मारपीट करने लगा।

सिर, चेहरे और गर्दन पर किए कई वार

सुमन कुमार के अनुसार आरोपित ने उनके सिर, चेहरे और गर्दन पर कई वार किए। आरोपित के हाथ में कड़ा था, जिससे माथे पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। बचाव के लिए उन्होंने आरोपित को धक्का देकर खुद से दूर किया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपित दोबारा आरडब्ल्यूए कार्यालय में आया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। सुमन कुमार ने आरोप लगाया कि आरोपित ने कार्यालय के बाहर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपित के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दी जा चुकी हैं। पीड़ित ने पुलिस से आरोपित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।