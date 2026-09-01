2.25 लाख के चेक बाउंस मामले में महिला को राहत, पंचकूला सेशंस कोर्ट ने सजा का फैसला पलटा
पंचकूला सेशंस कोर्ट ने 2.25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में निचली अदालत की सजा को पलटते हुए एक महिला को बरी कर दिया।
HighLights
निचली अदालत ने जीरकपुर की महिला को सुनाई थी छह माह सजा।
महिला ने फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में दायर की थी अपील।
दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर हुआ निपटारा।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में दोषी 53 वर्षीय महिला को सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने समझौते के आधार पर निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा दोनों को रद करते हुए जीरकपुर के ढकोली निवासी संगीता शर्मा को बरी कर दिया।
मामले में सेक्टर-15 निवासी धर्मेंद्र कुमार जो एम/एस निश्चई इंडिया के मालिक हैं। संगीता शर्मा को इस मामले में लोअर कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई और चेक की राशि के डेढ़ गुना यानी 2.25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया था।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ संगीता शर्मा ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के सामने कहा कि उनके बीच विवाद का समझौते से निपटारा हो गया है। संगीता शर्मा ने बयान दिया कि चेक से संबंधित पूरी और अंतिम रकम शिकायतकर्ता को वापस कर दी गई है।
शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने भी समझौते की पुष्टि की। उन्होंने अदालत को बताया कि अब चेक से संबंधित महिला पर कुछ भी बकाया नहीं है और उन्हें मामले को समझौते के आधार पर समाप्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामला मध्यस्थता के जरिए सुलझ गया है।