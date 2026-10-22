त्योहारी सीजन में पंचकूला वासी बिजली कटों से परेशान, कर्मचारियों की हड़ताल के चलते डगमगाई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, पंचकूला। त्योहार की सीजन है और पंचकूला वासी बिजली कटों से परेशान हैं। इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से व्यवस्था का डगमगाना है।

हरियाणा में बिजली विभागों के निजीकरण और निजी कंपनी को बिजली वितरण का पैरेलल लाइसेंस देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोल हुआ है। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार से प्रदेशभर में तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई।

22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाली इस हड़ताल के पहले दिन पंचकूला की पावर काॅलोनी में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने एकत्रित होकर निजीकरण की नीतियों के खिलाफ रोष जताया और सरकार से अपनी मांगों पर बातचीत करने की अपील की।