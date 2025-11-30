पंचकूला में तीन घंटे सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध ठिकानों पर छापे, पांच चोर पकड़े, पांच बाइक और एक स्कूटी बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पंचकूला पुलिस ने रविवार सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच शहर में सर्च अभियान चलाया। बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस की सभी 5 क्राइम यूनिट्स ने एक साथ अचानक दबिश देकर अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किया। चोरी की पांच बाइक और एक स्कूटी बरामद की। पांच चोरों को भी काबू किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि सर्च आपरेशन के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने आशियाना सेक्टर-26 और 28 में जाकर चेकिंग की और संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली। इसी तरह क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 ने राजीव काॅलोनी में सुबह-सुबह पहुंचकर गली-गली कड़ी निगरानी रखी। एएनसी टीम ने पिंजौर की बंगला बस्ती और कालका रेलवे स्टेशन में सघन जांच की, जबकि एवीटी स्टाफ ने आशियाना सेक्टर-20, गांव कुंडी और गांव फतेहपुर में तलाशी अभियान चलाया।