पंचकूला में तीन घंटे सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध ठिकानों पर छापे, पांच चोर पकड़े, पांच बाइक और एक स्कूटी बरामद
पंचकूला पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने के लिए सुबह 6 से 9 बजे तक शहर में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान क्राइम यूनिट्स ने अचानक दबिश देकर पांच चोरी की बाइक और एक स्कूटी बरामद की। पांच चोरों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ जारी है। विभिन्न क्राइम ब्रांच टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की और वाहनों की जांच की।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पंचकूला पुलिस ने रविवार सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच शहर में सर्च अभियान चलाया। बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस की सभी 5 क्राइम यूनिट्स ने एक साथ अचानक दबिश देकर अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किया। चोरी की पांच बाइक और एक स्कूटी बरामद की। पांच चोरों को भी काबू किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि सर्च आपरेशन के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने आशियाना सेक्टर-26 और 28 में जाकर चेकिंग की और संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली।
इसी तरह क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 ने राजीव काॅलोनी में सुबह-सुबह पहुंचकर गली-गली कड़ी निगरानी रखी। एएनसी टीम ने पिंजौर की बंगला बस्ती और कालका रेलवे स्टेशन में सघन जांच की, जबकि एवीटी स्टाफ ने आशियाना सेक्टर-20, गांव कुंडी और गांव फतेहपुर में तलाशी अभियान चलाया।
डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि सर्च आपरेशन के दौरान डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज मनदीप सिंह की टीम ने खड़क मंगोली में दबिश देकर मौके पर मौजूद पांच संदिग्ध बाइक वेरिफिकेशन के लिए कब्जे में ली।
क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 इंचार्ज मुकेश सैनी की टीम ने दो संदिग्ध चोरों को काबू किया जबकि सेक्टर-26 इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप कुमार की टीम ने तीन संदिग्ध चोरों को पकड़ा है।
सभी से पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ जारी है। इसके अलावा एवीटी इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने एक संदिग्ध एक्टिवा भी बरामद की जिसकी नंबर प्लेट जाली पाई गई है। सभी वाहनों की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।