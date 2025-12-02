पंचकूला पुलिस की बरवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में छापामारी, रंगे हाथो पकड़ी माइनिंग मशीनरी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस द्वारा अवैध माइनिंग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज बरवाला क्षेत्र में एक और सफलता हाथ लगी। बरवाला चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गुप्त सूचना के आधार परछापेमारी की।

इस दौरान टीम ने अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर- ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर बरवाला चौकी में खड़ा कर दिया है।

प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ये वाहन बिना किसी वैध परमिट और नियमों के विपरीत खनन कार्य में लगे हुए थे। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद पूरे मामले की जानकारी आधिकारिक रूप से माइनिंग विभाग को भेज दी गई है, ताकि विभाग अपनी ओर से आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर सके।