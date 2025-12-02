Language
    पंचकूला पुलिस की बरवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में छापामारी, रंगे हाथो पकड़ी माइनिंग मशीनरी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:50 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने बरवाला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। डीस ...और पढ़ें

    पंचकूला पुलिस का अवैध खनन पर कार्रवाई, बरवाला में मशीनें जब्त।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस द्वारा अवैध माइनिंग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज बरवाला क्षेत्र में एक और सफलता हाथ लगी। बरवाला चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गुप्त सूचना के आधार परछापेमारी की।

    इस दौरान टीम ने अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर- ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर बरवाला चौकी में खड़ा कर दिया है।

    प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ये वाहन बिना किसी वैध परमिट और नियमों के विपरीत खनन कार्य में लगे हुए थे। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद पूरे मामले की जानकारी आधिकारिक रूप से माइनिंग विभाग को भेज दी गई है, ताकि विभाग अपनी ओर से आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर सके।

    पिछले लगभग 10 दिनों के भीतर पंचकूला पुलिस ने अवैध माइनिंग के विरुद्ध लगातार सख्ती दिखाते हुए कुल 22 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें ट्रैक्टर-ट्रॉली, टिप्पर, जेसीबी शामिल हैं। अवैध माइनिंग किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी पुलिस की टीमें दिन-रात निगरानी कर रही हैं, और जहां भी गैरकानूनी खनन दिखाई देगा, वहीं तुरंत कार्रवाई की जाएगी –पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज