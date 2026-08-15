सड़क हादसे रोकने के लिए पंचकूला पुलिस की बड़ी पहल, बेसहारा घूम रही गायों को पहुंचाएगी गौशाला

पंचकूला-यमुनानगर हाईवे से सुरक्षित पकड़े गए मवेशी, अब पूरे जिले में चलेगा विशेष अभियान



जागरण संवाददाता, पंचकूला। सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला पुलिस ने बड़ी पहल की है। बेसहारा गायों और गोवंश को पकड़कर गौशाला पहुंचाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया जा चुका है।

इसका उद्देश्य वाहन चालकों के साथ बेजुबान पशुओं को भी सड़क हादसों से बचाना है। अभियान के पहले ही दिन पंचकूला-यमुनानगर हाईवे से 28 पशुओं को सुरक्षित पकड़कर गोशाला पहुंचाया गया।

इससे हाईवे पर वाहन चालकों के सामने अचानक पशु आने से होने वाले हादसों के खतरे को कम किया गया। अभियान में पंचकूला नगर निगम और सेक्टर-23 स्थित गोवन सेवा धाम की टीम भी सहयोग कर रही है।

पूरे जिले में व्यापक स्तर पर चलेगा अभियान

डीसीपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि यह अभियान पूरे जिले में व्यापक स्तर पर जारी रहेगा। शहर की सड़कों, प्रमुख मार्गों, हाईवे और अन्य व्यस्त स्थानों पर घूमने वाले पशुओं को चिह्नित कर सुरक्षित रूप से गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा।



उन्होंने कहा कि सड़क पर अचानक पशु आने से कई बार चालक वाहन पर नियंत्रण खो देते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में अभियान सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।