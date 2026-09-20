पंचकूला पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर; 2 किडनी, 1 लीवर और 2 आंखें हवाई मार्ग से सुरक्षित पहुंचीं दिल्ली

जागरण संवाददाता, पंचकूला। एक परिवार के दुख को कई जिंदगियों की उम्मीद में बदलने वाले अंगदान के नेक कार्य में पंचकूला पुलिस ने संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल पेश की।

कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर कैंट में एक आर्मी जवान के पिता को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिवार ने अंगदान की सहमति दी। इसके बाद जीवनरक्षक अंगों को निर्धारित समय में दिल्ली पहुंचाने के लिए पंचकूला पुलिस ने कमांड अस्पताल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक विशेष ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया।

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि अंगदान की प्रक्रिया में समय का विशेष महत्व होता है। इसी को देखते हुए कमांड अस्पताल चंडीमंदिर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक एंबुलेंस के लिए निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

एंबुलेंस को कमांड अस्पताल चंडीमंदिर से पुराने पंचकूला होते हुए जीरकपुर बॉर्डर तक ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया। इसके बाद हवाई मार्ग से 2 किडनी, 1 लीवर और 2 आंखें दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल तथा आर्मी अस्पताल पहुंचाई गईं। उन्होंने बताया कि एसएचओ ट्रैफिक वरिंदर कुमार की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने पूरे मार्ग पर विशेष निगरानी रखी। टीमों ने यह सुनिश्चित किया कि एंबुलेंस को रास्ते में किसी तरह की अनावश्यक रुकावट का सामना न करना पड़े और वह निर्धारित समय में एयरपोर्ट तक पहुंच सके। आगे का मार्ग विभिन्न जिलों से होकर गुजरने के कारण संबंधित जिलों की पुलिस के साथ भी समन्वय किया गया।

पुलिस कमिश्नर ने परिवार के फैसले को सराहा पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि किसी परिवार के लिए अपने प्रियजन के अंगदान का निर्णय लेना बेहद भावुक और साहसिक कदम है। ऐसे कठिन समय में लिया गया यह निर्णय कई जरूरतमंद लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है।