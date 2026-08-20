महंगी गाड़ी और काले शीशे...पंचकूला पुलिस ने उतारा टशन, रेंज रोवर और फोर्ड का 20 हजार का चालान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। महंगी गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाकर टशन में घूमने वालों पर पंचकूला पुलिस की नजर है। ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड पंचकूला के पास ब्लैक फिल्म लगी रेंज रोवर तथा टैंक चौक के नजदीक ब्लैक फिल्म लगी फोर्ड कार का चालान किया। दोनों वाहनों के 10-10 हजार रुपये के चालान किए।

पुलिस कमिश्नर पंकज नैन का कहना है कि वाहनों के शीशों पर नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म लगाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है।

इससे वाहन के अंदर बैठे लोगों और रखी वस्तुओं की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती, जिसका अपराधी दुरुपयोग कर सकते हैं। नाकाबंदी और सुरक्षा जांच के दौरान वाहन के अंदर स्पष्ट दिखाई देना आवश्यक है।

इससे हथियार, नशीले पदार्थ या चोरी का सामान छिपाकर ले जाने जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी पारदर्शिता जरूरी है।

पंचकूला पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होनें वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर नियमों के विपरीत ब्लैक फिल्म न लगाएं और सभी यातायात नियमों का पालन करें।