नंबर प्लेट छिपा सड़क पर निकले तो खैर नहीं, 7 माह में 7772 चालान; CCTV और चेकिंग से पंचकूला पुलिस का शिकंजा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। वाहन की नंबर प्लेट छिपाकर या नंबर से छेड़छाड़ कर शहर की सड़कों पर वाहन दौड़ाने वालाें पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसा है। सीसीटीवी कैमरों और मैनुअल चेकिंग से धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं। पिछले सात माह में 7772 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। वहीं 431 वाहनों को जब्त किया गया है।

पुलिस के अनुसार कई बार आपराधिक वारदात में शामिल लोग पहचान छिपाने या पुलिस की निगरानी से बचने के लिए नंबर प्लेट को ढकने, मिटाने या उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में स्पष्ट और वैध नंबर प्लेट वाहन की पहचान करने में अहम भूमिका निभाती है।

अलग-अलग क्षेत्रों में टीमें तैनात डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि कार्रवाई जिले में लगे सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल चेकिंग और विशेष ट्रैफिक अभियानों के माध्यम से की गई है। ट्रैफिक पुलिस की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में नियमित रूप से वाहनों की जांच कर रही हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

नंबर प्लेट पर ये जुगाड़ पड़ सकता भारी पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने स्पष्ट किया है कि बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना, नंबर प्लेट को मिट्टी, टेप या किसी अन्य माध्यम से ढकना अथवा नंबर प्लेट के निर्धारित प्रारूप से छेड़छाड़ करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर पुलिस की विशेष नजर है।

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