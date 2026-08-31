चंडीगढ़ की महिला पंचकूला में चाय के खोखे की आड़ में बेच रही थी शराब, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शराब तस्करी और अवैध बिक्री पर शिकंजा करते हुए चंडीगढ़ निवासी महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला पिंजौर की सेब मंडी में चाय की दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब बेच रही थी।

क्राइम ब्रांच-3 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पिंजौर की सेब मंडी में कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक महिला चाय की दुकान की आड़ में अवैध शराब बेच रही है।

इंचार्ज तजिन्द्र पाल सिंह की अगुवाई में टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की और चंडीगढ़ के मौलीजागरां निवासी रेखा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके चाय स्टाॅल में रखे लकड़ी के बक्से से 19 अद्धे और 11 पव्वे देसी शराब बरामद हुए। इस संबंध में थाना पिंजौर में मामला दर्ज किया गया है।

दूसरा मामला दूसरी कार्रवाई एंटी नारकोटिक सेल पंचकूला की टीम ने चंडीमंदिर टोल टैक्स के पास की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चंडीगढ़ से पिकअप शराब लोड कर हिमाचल के शिमला की ओर जा रहा है। इंचार्ज सौरव रावत की अगुवाई में टीम ने शिमला हाईवे पर नाकाबंदी की। संदिग्ध पिकअप गाड़ी वहां से गुजरी तो उसे रोककर तलाशी ली गई।