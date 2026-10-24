हरियाणा में MBA पास युवक बना चोर, पंचकूला पुलिस ने धर-दबोचा; कभी कोचिंग सेंटर पर बच्चों को पढ़ाता था

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में एमबीए पास युवक को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसने अपराध का रास्ता चुना और लोगों के घरों में चोरी करने लगा। पंचकूला के पिंजौर में वारदात करने पर पुलिस ने उसे धर-दबोचा।

39 वर्षीय भीम सिंह मूल रूप से कैथल का रहने वाला है। वह पिंजौर की शिव कॉलोनी में किराये पर रह रहा था। पहले कैथल में कोचिंग सेंटर चलाता था, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता था। इसके बाद वह पिंजौर आकर मोबाइल कंपनी में नौकरी करने लगा। आरोपित से महीने पहले यह नौकरी भी छोड़ दी थी।

एसीपी क्राइम अमन कुमार के अनुसार पिंजौर निवासी शिकायतकर्ता ने थाना पिंजौर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह रात को घर से बाहर गया था। अगले दिन सुबह अलमारी की जांच करने पर उसमें रखी नकदी और आर्टिफिशियल गहने गायब मिले।