टेलीग्राम पर ट्रेडिंग का झांसा देकर 1.5 करोड़ की ठगी, पंचकूला पुलिस ने जोधपुर से दबोचा 13वां आरोपित

जागरण संवाददाता, पंचकूला। ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर करीब डेढ़ करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में पंचकूला पुलिस ने 13वें आरोपित को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान रविंद्र बिश्नोई उर्फ रवि निवासी जोधपुर के तौर पर हुई है। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं मामले में गिरफ्तार 12वें आरोपित सुरेश भादू का रिमांड खत्म होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।