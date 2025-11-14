दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंचकूला में बम स्क्वाड अलर्ट, नाकों पर बढ़ाई गई सुरक्षा
दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद पंचकूला पुलिस अलर्ट पर है। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं और वाहनों की जांच की जा रही है। होटलों में ठहरे लोगों का डेटा खंगाला जा रहा है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बम निरोधक दस्ते को सतर्क कर दिया है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाकों के बाद पंचकूला पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और नाकेबंदी कर दी गई है। शहर में घुसने वाली हर गाड़ी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध दिखाई देने वाले हर वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। इसके अलावा शहर के होटलों में रुके लोगों का डाटा भी पुलिस खंगाल रही है।
पंचकूला पुलिस के अधिकारी पल-पल की अपडेट ले रहे हैं। डीसीपी सृष्टि गुप्ता की ओर से बम स्क्वाड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
