दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंचकूला में बम स्क्वाड अलर्ट, नाकों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाकों के बाद पंचकूला पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और नाकेबंदी कर दी गई है। शहर में घुसने वाली हर गाड़ी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध दिखाई देने वाले हर वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। इसके अलावा शहर के होटलों में रुके लोगों का डाटा भी पुलिस खंगाल रही है।