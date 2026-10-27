उत्तर प्रदेश के 'कल्लू विधायक' को हरियाणा में 20 साल की सजा, साढ़े 4 साल से अंबाला सेंट्रल जेल में बंद

अंकेश ठाकुर, पंचकूला। चार साल के बच्चे के साथ कुकर्म के लगभग साढ़े चार साल पुराने मामले में जिला अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

दोषी का नाम विधायक उर्फ कल्लू (26) है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गांव बोटन पुरवा का रहने वाला है। दोषी के खिलाफ बच्चे के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ अप्रैल 2022 में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था, तब से वह अंबाला सेंट्रल जेल में बंद है।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने दलील दी कि दोषी ने चार साल के मासूम के साथ बेहद घिनौनी हरकत की है। इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोषी की सजा पर नरमी बरती जाए।हालांकि अदालत ने भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को 20 साल सख्त सजा सुनाई।

दर्ज मामले के अनुसार पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुज्जफरपुर का रहने वाला है और पंचकूला में परिवार के साथ किराये के मकान में रहता है। घटना वाले दिन 13 अप्रैल 2022 को वह काम पर गया था।