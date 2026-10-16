पंचकूला में सरकारी जमीन और फुटपाथ कराए खाली, त्योहारी सीजन के चलते अतिक्रमण पर एक्शन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और सेक्टर-16 स्थित गांव बुढ़नपुर में सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर किए गए अनधिकृत अतिक्रमण हटाए गए।

ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सड़क पर खड़े वाहनों के चालान भी किए गए। जिला नगर योजनाकार अजमेर सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराना और आमजन को आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत दिलाना रहा।