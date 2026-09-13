पंचकूला में क्लब के बाहर झगड़े में पंजाब के युवकों ने चलाई गोलियां, युवती घायल; तीन आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के नाइट क्लब के बाहर एक बार फिर से गोलियां चलीं। घटना सेक्टर-11 स्थित नाइट क्लब की है, जिसमें एक युवती घायल हुई है। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जोकि पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार शनिवार-रविवार देर रात 2:30 बजे अलिफ लैला क्लब में आए युवकों की बाउंसरों के साथ बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई एक युवक ने गाड़ी के पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दी। इस दौरान 22 वर्षीय युवती घायल हो गई। गोली युवती की कमर को छू कर निकली।