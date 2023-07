पंचकूला के एमडीसी में स्थित सकेतड़ी गांव के पास बरसाती नाले में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक बच्चा बरसाती नाले में नहाने के लिए कूदा था जिसके बाद वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी कूद गया। पानी ज्यादा होने के कारण दोनों ही बच्चे अपना संतुलन खो बैठे और डूब गए।

Panchkula News: बरसाती पानी में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से हुई मौत, इलाके में मचा कोहराम

पंचकूला, जागरण संवाददाता। पंचकूला के एमडीसी में स्थित सकेतड़ी गांव के पास बरसाती नाले में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक बच्चा बरसाती नाले में नहाने के लिए कूदा था जिसके बाद वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी कूद गया। पानी ज्यादा होने के कारण दोनों ही बच्चे अपना संतुलन खो बैठे और डूब गए। मनीमाजरा के बताए जा रहे बच्चे जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे चंडीगढ़ के मनीमाजरा के बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद टीम के इंचार्ज बलजीत सिंह ने बरसाती नाले से दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। दोनों बच्चों की उम्र 16 और 17 साल बताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों के शवों को पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल भेजा।

Edited By: Nidhi Vinodiya