पंचकूला में हत्यारे को उम्रकैद की सजा, बेरहमी से की थी हत्या; पत्थरों से किए थे चेहरे पर वार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। रॉड से हमला और पत्थरों से चेहरे पर वार कर हत्या के छह साल पुराने मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

दोषी 32 वर्षीय प्रवेश चौरसिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के गांव खिलासपुरा का रहने वाला है। वह गिरफ्तारी के बाद से ही अंबाला जेल में बंद है। उसे जमानत भी नहीं मिली थी।

इस मामले में चंडीमंदिर स्थित केके स्टोन क्रशर के मुंशी उमाकांत ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उमाकांत के पिता 60 वर्षीय विष्णुनाथ चावला पेट्रोल पंप के पास टिन के कमरे में रहते थे। वे मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन करीब 15 वर्षों से पंचकूला में रहकर मेहनत-मजदूरी कर गुजारा कर रहे थे।

चालक प्रवेश चौरसिया अक्सर विष्णुनाथ के पास आता-जाता था। दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। तीन जून 2020 की शाम उमाकांत ने प्रवेश को विष्णुनाथ के साथ देखा था। अगली सुबह उमाकांत क्रशर से विष्णुनाथ के कमरे पर लौटा तो दरवाजे और बाहर काफी खून बिखरा मिला। विष्णुनाथ कमरे में नहीं था।