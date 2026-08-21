पंचकूला में हत्यारे को उम्रकैद की सजा, बेरहमी से की थी हत्या; पत्थरों से किए थे चेहरे पर वार
पंचकूला की जिला अदालत ने छह साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने रॉड और पत्थरों से हत्या की थी, जिस पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा।
HighLights
यूपी के गांव खिलासपुरा का रहने वाला है दोषी।
वारदात से पहले साथ बैठकर पी थी शराब।
शव अर्धनग्न हालत में झाड़ियों में मिला था।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। रॉड से हमला और पत्थरों से चेहरे पर वार कर हत्या के छह साल पुराने मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
दोषी 32 वर्षीय प्रवेश चौरसिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के गांव खिलासपुरा का रहने वाला है। वह गिरफ्तारी के बाद से ही अंबाला जेल में बंद है। उसे जमानत भी नहीं मिली थी।
इस मामले में चंडीमंदिर स्थित केके स्टोन क्रशर के मुंशी उमाकांत ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उमाकांत के पिता 60 वर्षीय विष्णुनाथ चावला पेट्रोल पंप के पास टिन के कमरे में रहते थे। वे मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन करीब 15 वर्षों से पंचकूला में रहकर मेहनत-मजदूरी कर गुजारा कर रहे थे।
चालक प्रवेश चौरसिया अक्सर विष्णुनाथ के पास आता-जाता था। दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। तीन जून 2020 की शाम उमाकांत ने प्रवेश को विष्णुनाथ के साथ देखा था। अगली सुबह उमाकांत क्रशर से विष्णुनाथ के कमरे पर लौटा तो दरवाजे और बाहर काफी खून बिखरा मिला। विष्णुनाथ कमरे में नहीं था।
आसपास तलाश करने पर करीब 50 फीट दूर झाड़ियों में उसका शव अर्धनग्न हालत में मिला। सिर पर चोट के निशान थे और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। मौके पर खून से सने दो-तीन पत्थर भी मिले।
कमरे से मांस की हड्डियां, शराब और बीयर की खाली बोतलें पड़ी थीं। उमाकांत ने आरोप लगाया था कि प्रवेश चौरसिया ने राॅड और पत्थरों से विष्णुनाथ की हत्या की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चार जून 2020 को दोषी प्रवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया था।