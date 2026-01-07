पंचकूला नगर निगम के 4 वार्ड महिला आरक्षित, बीसी ए और बी के साथ एक एससी महिला भी लड़ेगी चुनाव

राजेश मलकानियां, पंचकूला। नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में महिला, एससी और बीसी के वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 16 महिला एससी, वार्ड नंबर 7 और 17 एससी के लिए आरक्षित हुआ है।

वार्ड नंबर 18 से बीसी (बी) महिला और वार्ड नंबर 19 बीसी (ए) महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 1, 2, 11 और 15 को भी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

बुधवार को उपायुक्त सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह वार्ड आरक्षित हो गए। इस बैठक में पूर्व महापौर कुलभूषण गोयल, पूर्व पार्षद जय कौशिक, रितु गोयल, सोनू बिडला, गौतम प्रसाद एवं राजेश कुमार भी उपस्थित रहे।

नगर निगम पंचकूला के वार्ड नंबर 1 से नरेंद्र लुबाना, वार्ड नंबर 2 से सुरेश वर्मा, वार्ड नंबर 15 से गौतम प्रसाद, वार्ड नंबर 16 से राकेश वाल्मिकी, वार्ड नंबर 17 से अक्षयदीप चौधरी और वार्ड नंबर 18 से संदीप सोही का वार्ड आरक्षित हो गए। यह सभी पिछली नगर निगम में पार्षद थे।