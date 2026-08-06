नौकरानी और बेटे ने शव को लगाया ठिकाने, पंचकूला में रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या का CCTV फुटेज आया सामने

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-21 में सेवानिवृत्त कैप्टन मोहन लाल मेहता की 72 वर्षीय बुजुर्ग पत्नी नीरा मेहता की हत्या की घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में आरोपित नौकरानी सुनीता और उसका बेटा राजा मृतका नीरा मेहता के शव को ठिकाने लगाते हुए कैद हुए हैं। यह घटना पास के घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है।

घटना का सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नीरा मेहता की हत्या के बाद नौकरानी सुनीता कई बार घर की छत पर आती है। आसपास जांच परख करने के बाद शाम ढलते ही नौकरानी सुनीता और उसका बेटा नीरा मेहता के शव को उठाकर घर की छत के रास्ते लाते हैं।

नौकरानी सुनीता ने पैर से तो उसके बेटे राजा ने हाथों से नीरा मेहता के शव को पकड़ा हुआ था और साथ लगते घर की छत पर छुपा देते हैं। नौकरानी दोबारा घर जाती है और दरी लेकर आती है, जिससे उन्होंने शव को ढक कर छुपाने की कोशिश की थी।

गौरतलब है कि नीरा मेहता की हत्या मामले में पुलिस ने नौकरानी सुनीता, उसके पति शंकर और बेटे राजा को घटना के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपित बिहार के बेगुसराय के रहने वाले हैं और 20 साल से पंचकूला में रह रहे थे।

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आरोपित सुनीता 15 साल से नीरा मेहता के घर पर नौकरानी का काम कर रही थी। सोमवार को नीरा मेहता घर से चोरी हुए गहनों के बारे में पूछताछ करने के लिए सुनीता के घर गई थी। इस दौरान सुनीता उसके बेटे और पति ने हाथापाई के दौरान नीरा मेहता धक्का दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

उधर, मृतका नीरा मेहता का पोस्टमार्टम करवाकर वीरवार को परिजनों को सौंप दिया गया। अमेरिका में रहने वाले उनके दोनों बेटे आज पंचकूला पहुंचे, जिसके बाद नीरा मेहता का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर के समय नीरा मेहता अपने घर से गायब हुए गहनों के बारे में पूछताछ के लिए पास के घर पर रहने वाली नौकरानी सुनीता के पास गई थी। नीरा मेहता को शक था की नौकरानी ने उनके घर से गहने चोरी किए हैं।

इस दौरान घर पर मौजूद सुनीता, उसके पति शंकर और बेटे राजा ने नीरा मेहता के साथ हाथापाई की और धक्का दिया। जमीन पर गिरने से नीरा मेहता की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपितों ने नीरा मेहता के शव को साथ लगते मकान नंबर-484 की छत पर छुपा दिया। वहीं, नौकरानी सुनीता और उसका बेटा राजा मकान नंबर-485 की छत में छुप गए।

जब नीरा के पति मोहन लाल मेहता गोल्फ खेलकर शाम चार बजे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी वहां नहीं थी। उन्होंने सेक्टर-21 पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नीरा मेहता की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस सुनीता के घर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई, जहां सारा सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन कुछ नहीं मिला।

इसके बाद पुलिस साथ लगते दूसरे घर की छत पर गई, जहां नीरा मेहता का शव मिला जो, जिसे दरी से ढककर छुपाया गया था। पुलिस ने नौकरानी की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान साथ लगते घर की छत पर सुनीता और उसके बेटे राजा को काबू किया गया।