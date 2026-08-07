सात साल से जिस घर में करती थी काम, वहीं डाला डाका; पंचकूला में नौकरानी से 22.5 लाख के गहने बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-16 में लाखों रुपए के सोने-हीरे के आभूषणों की चोरी मामले गिरफ्तार नौकरानी को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला बीते सात वर्षों से शिकायतकर्ता के घर में काम कर रही थी और घर के सर्वेंट रूम में ही रहती थी।

पुलिस ने निशानदेही पर चोरी किए गए करीब 22.5 लाख रुपये कीमत के सोने व डायमंड के गहने और 10 हजार रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। आरोपित की पहचान सेक्टर-16 में रहने वाली विनिता के रूप में हुई, जोकि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली है।

पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। पांच अगस्त को शिकायतकर्ता महिला अपने परिवार के साथ सेक्टर-16 स्थित मंदिर में गई थी। वापस लौटने पर देखा तो कमरे में रखी अलमारी से सोने-हीरे के आभूषण और नकदी गायब थी। शिकायतकर्ता ने तुरंत पुलिस को चोरी की सूचना दी।