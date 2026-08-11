घर में निकला जहरीला काॅमन करैत, पंचकूला पुलिस की हेड काॅन्स्टेबल लवकेश कुमारी ने किया रेस्क्यू
पंचकूला के मोगीनंद गांव में एक घर से रात 11 बजे जहरीला कॉमन करैत सांप निकला। हेड कॉन्स्टेबल लवकेश कुमारी ने आधे घंटे में सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किय ...और पढ़ें
HighLights
मोगीनंद गांव में घर से निकला जहरीला कॉमन करैत सांप।
पंचकूला पुलिस की लवकेश कुमारी ने किया सफल रेस्क्यू।
आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ा।
गांव मोगीनंद में रात करीब 11 बजे निकला सांप, रेस्क्यू करने में लगा आधा घंटा
जागरण संवाददाता, पंचकूला। गांव मोगीनंद में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर में बेहद जहरीला कामन करैत सांप दिखाई दिया। घर में निर्माण कार्य चल रहा था और मजदूर भी काम में जुटे थे।
सांप को देखकर परिवार के लोगों में दहशत फैल गई। आनन-फानन में स्नैक कैचर लेडी हेड काॅन्स्टेबल लवकेश कुमारी को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही लवकेश कुमारी रात करीब 11 बजे गांव मोगीनंद निवासी अशोक के घर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान शुरू किया।
उन्होंने बताया कि घर में मौजूद सभी लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि कामन क्रैट बेहद जहरीला सांप माना जाता है। सांप को पकड़ने में करीब आधा घंटा लगा।
सुरक्षित रेस्क्यू होने के बाद परिवार और मजदूरों ने राहत की सांस ली। लवकेश ने लोगों से अपील की कि सांप दिखने पर उसे छेड़ने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ या रेस्क्यू टीम को सूचना दें।