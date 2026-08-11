घर में निकला जहरीला काॅमन करैत, पंचकूला पुलिस की हेड काॅन्स्टेबल लवकेश कुमारी ने किया रेस्क्यू

गांव मोगीनंद में रात करीब 11 बजे निकला सांप, रेस्क्यू करने में लगा आधा घंटा



जागरण संवाददाता, पंचकूला। गांव मोगीनंद में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर में बेहद जहरीला कामन करैत सांप दिखाई दिया। घर में निर्माण कार्य चल रहा था और मजदूर भी काम में जुटे थे।

सांप को देखकर परिवार के लोगों में दहशत फैल गई। आनन-फानन में स्नैक कैचर लेडी हेड काॅन्स्टेबल लवकेश कुमारी को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही लवकेश कुमारी रात करीब 11 बजे गांव मोगीनंद निवासी अशोक के घर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान शुरू किया।