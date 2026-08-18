मूसलाधार वर्षा में पंचकूला में खटौली नदी के पुल का बड़ा हिस्सा पानी में बहा, रास्ता पूरी तरह बंद

संवाद सहयोगी, बरवाला (पंचकूला)। पंचकूला के बरवाला में मंगलवार को हुई मूसलाधार वर्षा के कारण पानी के तेज बहाव में खटौली नदी के पुल का बड़ा हिस्सा बह गया। पुल और सड़क का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे आसपास के गांवों के लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

खास बात यह है कि पुल का हिस्सा दुसरी बार पानी के तेज बहाव की चपेट में आया है। इससे पुल के निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष भी बरसात के दौरान पुल का हिस्सा बह गया था, लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया।

ग्रामीण लगातार मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुल बार-बार क्षतिग्रस्त होने के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है या निर्माण कार्य में कोई कमी रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह स्थिति कब तक बनी रहेगी।