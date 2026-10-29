पंचकूला में करवाचौथ पर पत्नी के लिए खरीदे तीन सूट, बिना भुगतान किए गाड़ी स्टार्ट कर रफूचक्कर

संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। करवाचौथ पर पत्नी के लिए खरीदारी करने आया व्यक्ति तीन सूट लेकर बिना भुगतान किए फरार हो गया। पिंजौर की मुख्य मार्केट स्थित श्री शारदा क्लाथ एंड गारमेंट्स में हुई इस घटना में सूट की कीमत करीब 5200 रुपये थी, जबकि दुकानदार से 4900 रुपये में सौदा तय हुआ था।

दुकानदार ने उसे रोकने और पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वह कार लेकर रफूचक्कर हो गया। दुकान मालिक राजकुमार ने बताया कि करवाचौथ के दिन एक व्यक्ति दुकान पर सूट खरीदने आया था। उसने कई सूट देखने के बाद तीन सूट पसंद किए।

गूगल पे के बहाने भुगतान का दिया झांसा इसके बाद उसने गूगल पे के माध्यम से भुगतान करने की बात कही। राजकुमार के मुताबिक, व्यक्ति बिना भुगतान किए दुकान से बाहर निकला और वहां खड़ी हिमाचल प्रदेश नंबर की आई-20 कार में बैठकर फरार हो गया।

दुकानदार ने उसे रोकने के साथ ही पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। राजकुमार ने कार का नंबर एचपी 63 बी 2893 नोट कर लिया। दुकानदार के अनुसार, तीनों सूट की कीमत करीब 5200 रुपये थी और 4900 रुपये में सौदा तय हुआ था।