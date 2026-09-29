पंचकूला के नाइट क्लब में पुलिस इंस्पेक्टर का हंगामा, मारपीट और युवतियों के वीडियो बनाने का आरोप

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित एबीए क्लब में रात को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के हंगामा करने का मामला सामने आया है। क्लब प्रबंधन और स्टाफ ने इंस्पेक्टर अजीत पर शराब के नशे में क्लब में पहुंचकर स्टाफ से बदसलूकी, शेफ के साथ मारपीट करने और क्लब में मौजूद युवतियों व ग्राहकों की वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं।

क्लब स्टाफ का दावा है कि इंस्पेक्टर के साथ बाद में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी क्लब में पहुंचे थे। क्लब स्टाफ के अनुसार, इंस्पेक्टर अजीत रात को पहले अकेले क्लब पहुंचे। स्टाफ के साथ चेकिंग को लेकर कहासुनी हुई।

आरोप है कि इसके बाद उन्होंने फोन कर अपनी टीम को मौके पर बुला लिया। क्लब स्टाफ का कहना है कि पुलिस टीम के सदस्य सादे कपड़ों में क्लब में पहुंचे और उनके पास हथियार भी थे। शेफ से मारपीट और वीडियो बनाने का आरोप स्टाफ ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान क्लब के शेफ के साथ मारपीट की गई। इसके बाद इंस्पेक्टर क्लब के अंदर फ्लोर की तरफ गए और वहां मौजूद युवतियों की वीडियो बनाने लगे। क्लब प्रबंधन के अनुसार, उस समय करीब 10 युवतियां वहां मौजूद थीं। स्टाफ ने जब इसका विरोध किया तो विवाद और बढ़ गया।

क्लब स्टाफ ने मामले की सूचना सेक्टर-5 थाना पुलिस को दी। कुछ देर बाद थाना प्रभारी संदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे। स्टाफ का आरोप है कि इसके बावजूद विवाद काफी देर तक चलता रहा और करीब दो घंटे बाद पुलिस टीम क्लब से गई।

सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपी क्लब प्रबंधन ने पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सौंपने की बात कही है। प्रबंधन के अनुसार, फुटेज में इंस्पेक्टर के पहले अकेले क्लब के बाहर खड़े होने और फोन करने के बाद पुलिसकर्मियों के वहां पहुंचने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।

क्लब प्रबंधन का दावा है कि इसके बाद करीब पांच पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में क्लब के अंदर पहुंचे। स्टाफ के अनुसार, सीसीटीवी में पुलिसकर्मियों द्वारा क्लब में मौजूद लोगों की वीडियो बनाने की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। इनमें एक पुलिसकर्मी के नंगे पैर क्लब परिसर में घूमने का दृश्य भी होने का दावा किया गया है।

क्लब के पास रात तीन बजे तक संचालन का लाइसेंस क्लब प्रबंधन का कहना है कि उसके पास रात तीन बजे तक क्लब और बार संचालित करने का परमिट और लाइसेंस है। घटना वाली रात क्लब में सूफी संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।