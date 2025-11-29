पंचकूला: लग्जरी गाड़ी में की जा रही थी शराब की तस्करी, 378 से ज्यादा बोतलें बरामद; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। डिटेक्टिव स्टाफ पंचकूला की टीम ने पिंजौर स्थित सुखोमाजरी बाईपास फ्लाईओवर के पास नाकाबंदी कर अवैध शराब से भरी एक क्रूज कार को काबू किया है। पुलिस ने मौके से हिमाचल स्थित सोलन जिले के गांव नानोवाल टरियां निवासी मनीष कुमार गिरफ्तार किया है।

डिटेक्टिव स्टाफ के एएसआइ सुखचैन सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान एक सूचना मिली कि आरोपित मनीष अपनी क्रूज कार में चंडीगढ़ से अवैध शराब लोड करके हिमाचल ले जाने वाला है। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने तुरंत नाका लगा दिया। कुछ समय बाद सफेद रंग की क्रूज कार वहां पहुंची, जिसे पुलिस ने रोक लिया।

शराब और बीयर की बोतलें बरामद वाहन चालक ने अपना नाम मनीष कुमार बताया। मौके पर जिला आबकारी विभाग के निरीक्षक राजीव कुमार भी पहुंचे और टीम ने वाहन की तलाशी ली।तलाशी में गाड़ी की डिग्गी से कुल 20 पेटियां अवैध शराब बरामद हुईं। इनमें देसी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर भी शामिल थी।

पुलिस ने बताया कि टीम को गाड़ी से 12 पेटी देसी शराब एंपायर नंबर-1 मोटा संतरा (144 बोतलें), 3 पेटी किंगफिशर स्ट्रांग बीयर (36 बोतलें), 2 पेटी देसी शराब अध्धा एंपायर नंबर-1 मोटा संतरा (48 अध्धा), 3 पेटी देसी शराब पव्वा एंपायर नंबर-1 मोटा संतरा (150 पव्वे) शामिल थे।