पंचकूला के गोलपुरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
पंचकूला के बरवाला स्थित गोलपुरा गांव में 18 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कच्चे रास्तों को भी ध्वस्त किया गया।
HighLights
कच्चे रास्तों का नेटवर्क और दो निर्माण किए ध्वस्त।
कच्चे रास्तों का नेटवर्क और दो निर्माण हटाए गए।
डीटीपी ने बिना अनुमति निर्माण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। बरवाला के गांव गोलपुरा में 18 एकड़ में अवैध काॅलोनी विकसित की जा रही थी, जिसमें मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। काॅलोनी में बनाए गए कच्चे रास्तों के नेटवर्क और दो निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
कार्रवाई के दौरान डीटीपी बबिता गुप्ता, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकार डिम्पी राठी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों की मौजूदगी में टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे रास्तों और निर्माणों को हटाया।
डीटीपी बबिता गुप्ता ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में निर्माण करने या काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर और ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति निर्माण अथवा अनधिकृत काॅलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने लोगों से अपील की कि नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से सीएलयू या लाइसेंस की अनुमति लिए बिना जमीन पर निर्माण न करें और न ही अनधिकृत काॅलोनी में प्लाॅट खरीदें। विभाग की ओर से ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।