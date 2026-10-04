पंचकूला में घर में झगड़ा कर निकली 7 बच्चों की मां, नाले में लगाई छलांग; पीछा कर रहे पति ने तुरंत कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के पिंजौर में घरेलू कलह के चलते एक परिवार के साथ अनहोनी होने से बच गई। पति से झगड़े के बाद सात बच्चों की मां घर से निकली और नाले में छलांग लगा दी। पीछा कर रहा पति तुरंत नाले में कूदा और पत्नी को बाहर निकाला।

पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचा। महिला की बाजू में फ्रेक्चर आया है और जान खतरे से बाहर है। महिला की पहचान रत्तपुर निवासी 45 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि बीती रात सुनीता की किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी।

रविवार सुबह सुनीता काम के लिए घर से निकल गई। रामप्रसाद भी उनको समझाने के लिए पीछे-पीछे चला। जैसे ही सुनीता नाले के पुल पर पहुंची तो उसने अचानक नीचे छलांग लगा दी। पत्नी को कूदते देख रामप्रसाद भी तुरंत नाले में कूद गया।