पंचकूला के जिमखाना क्लब में बिना अनुमति अंदरूनी तोड़फोड़, सिर्फ 22 लाख सालाना में 25 साल का ‘खेल’?

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित जिमखाना क्लब का 22 लाख सालाना में 25 साल का लाइसेंस पर सवाल उठ रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनी की ओर से बेंक्वेट हाॅल, कमरों और अन्य सुविधाओं में बड़े पैमाने पर अंदरूनी तोड़फोड़ पर भी सवालिया निशान लगे हैं।

कई दीवारें तोड़कर बड़े हाल बनाने की तैयारी की जा रही है, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के जूनियर इंजीनियर रोहित कुमार के अनुसार क्लब में तोड़फोड़ शुरू करने से पहले विभागीय अनुमति नहीं ली गई। सवाल उठता है कि करोड़ों की संपत्ति वाले जिमखाना क्लब में चल रही गतिविधियों पर विभागीय अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी।

रिकॉर्ड के मुताबिक जिमखाना क्लब के महाप्रबंधक ने 23 मई 2025 को जेबी डिकोर प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद को क्लब की कैटरिंग एवं बार सर्विस के संबंध में पत्र जारी किया गया था। पत्र में लान, पार्टी हाल, कमरे, काॅमन एरिया और अन्य स्थानों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्लब में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है।

सिर्फ 22 लाख सालाना में 25 साल का ‘खेल’? जिमखाना क्लब के लाइसेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार वार्षिक आरक्षित मूल्य करीब 15 लाख रुपये है, जबकि लाइसेंस फीस/वार्षिक रेंट करीब 22 लाख रुपये सालाना के स्तर पर बताया जा रहा है।

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दूसरी ओर, इस संपत्ति की कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि इतनी बड़ी संपत्ति और उससे जुड़ी सुविधाओं का आर्थिक मूल्यांकन आखिर किस आधार पर किया गया? 25 साल नहीं, संभावित 30 साल का अधिकार! मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लाइसेंस की शुरुआती अवधि 25 साल बताई गई है। संतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में इसे अतिरिक्त 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। यानी परिस्थितियों के अनुसार कुल अवधि 30 साल तक पहुंच सकती है।

इतनी लंबी अवधि के लिए पार्टी हाल, कमरे, कामन एरिया और अन्य सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन से जुड़े व्यापक अधिकार दिए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन अधिकारों की वास्तविक आर्थिक कीमत कितनी तय की गई और उसका आधार क्या था?