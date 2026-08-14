पंचकूला के जिमखाना क्लब में बिना अनुमति अंदरूनी तोड़फोड़, सिर्फ 22 लाख सालाना में 25 साल का ‘खेल’?
पंचकूला के जिमखाना क्लब में बिना अनुमति अंदरूनी तोड़फोड़ पर सवाल उठे हैं। 22 लाख सालाना में 25 साल के लाइसेंस और 150 करोड़ की संपत्ति के मूल्यांकन पर ...और पढ़ें
HighLights
जिमखाना क्लब में बिना अनुमति अंदरूनी तोड़फोड़ जारी।
22 लाख सालाना में 25 साल के लाइसेंस पर सवाल।
एचएसवीपी अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगा।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित जिमखाना क्लब का 22 लाख सालाना में 25 साल का लाइसेंस पर सवाल उठ रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनी की ओर से बेंक्वेट हाॅल, कमरों और अन्य सुविधाओं में बड़े पैमाने पर अंदरूनी तोड़फोड़ पर भी सवालिया निशान लगे हैं।
कई दीवारें तोड़कर बड़े हाल बनाने की तैयारी की जा रही है, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के जूनियर इंजीनियर रोहित कुमार के अनुसार क्लब में तोड़फोड़ शुरू करने से पहले विभागीय अनुमति नहीं ली गई। सवाल उठता है कि करोड़ों की संपत्ति वाले जिमखाना क्लब में चल रही गतिविधियों पर विभागीय अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी।
रिकॉर्ड के मुताबिक जिमखाना क्लब के महाप्रबंधक ने 23 मई 2025 को जेबी डिकोर प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद को क्लब की कैटरिंग एवं बार सर्विस के संबंध में पत्र जारी किया गया था। पत्र में लान, पार्टी हाल, कमरे, काॅमन एरिया और अन्य स्थानों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्लब में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है।
सिर्फ 22 लाख सालाना में 25 साल का ‘खेल’?
जिमखाना क्लब के लाइसेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार वार्षिक आरक्षित मूल्य करीब 15 लाख रुपये है, जबकि लाइसेंस फीस/वार्षिक रेंट करीब 22 लाख रुपये सालाना के स्तर पर बताया जा रहा है।
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दूसरी ओर, इस संपत्ति की कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि इतनी बड़ी संपत्ति और उससे जुड़ी सुविधाओं का आर्थिक मूल्यांकन आखिर किस आधार पर किया गया?
25 साल नहीं, संभावित 30 साल का अधिकार!
मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लाइसेंस की शुरुआती अवधि 25 साल बताई गई है। संतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में इसे अतिरिक्त 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। यानी परिस्थितियों के अनुसार कुल अवधि 30 साल तक पहुंच सकती है।
इतनी लंबी अवधि के लिए पार्टी हाल, कमरे, कामन एरिया और अन्य सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन से जुड़े व्यापक अधिकार दिए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन अधिकारों की वास्तविक आर्थिक कीमत कितनी तय की गई और उसका आधार क्या था?
कैटरिंग का लाइसेंस या पूरे क्लब का नियंत्रण
दस्तावेजों में केवल कैटरिंग तक सीमित व्यवस्था नजर नहीं आती। आपरेशन, मेंटेनेंस, पार्टी हाल, रूम्स और काॅमन एरिया के प्रबंधन जैसे व्यापक कार्यों का उल्लेख है।
ऐसे में सवाल यह भी है कि जिस व्यवस्था को कैटरिंग और बार सर्विस के नाम से शुरू किया गया, वह धीरे-धीरे क्लब के बड़े हिस्से के संचालन और उपयोग के अधिकार में कैसे बदल गई? अब निगाहें एचएसवीपी के उच्च अधिकारियों पर हैं कि वे क्लब में चल रही तोड़फोड़ और निर्माण गतिविधियों की जांच कराते हैं या नहीं।