Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पंचकूला में सेक्टर-1 के सरकारी काॅलेज में MBA कोर्स शुरू, 60 सीटों पर मिलेगा दाखिला

By Ankesh Kumar Edited By: Sohan Lal
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:00 AM (GMT+05:30)

पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अब एमबीए कोर्स शुरू हो गया है। 60 सीटों पर दाखिला मिलेगा। विद्यार्थी 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एमबीए के लिए प्रवेश निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार होगा। (सांकेतिक फोटो)

एमबीए के लिए प्रवेश निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार होगा। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते।

  2. आवेदन के लिए 50 प्रतिशत अंक होने जरूरी।

  3. पंचकूला व आसपास के विद्यार्थियों का लाभ।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-1 स्थित गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट काॅलेज में विद्यार्थियों के लिए प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में नया अवसर खुला है। काॅलेज में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से दो वर्षीय मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें कुल 60 सीटें निर्धारित की गई हैं।

इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित पात्रता के अनुसार 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमबीए में प्रबंधन, वित्त, विपणन, मानव संसाधन, उद्यमिता और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे विषयों की रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाएगी।

पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ केस स्टडी, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क और अन्य व्यावहारिक गतिविधियों पर जोर रहेगा, ताकि विद्यार्थी उद्योग जगत की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित कर सकें।

प्रवेश के लिए किसी भी स्ट्रीम से स्नातक और न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी। प्रवेश निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार होगा।

काॅलेज प्रिंसिपल डाॅ. शैलजा छाबड़ा ने कहा कि एमबीए शुरू होने से पंचकूला और आसपास के विद्यार्थियों को अपने शहर में ही गुणवत्तापूर्ण और किफायती प्रबंधन शिक्षा का अवसर मिलेगा। इससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे आधुनिक व्यावसायिक चुनौतियों के लिए तैयार होंगे।

उन्होंने बताया कि काॅलेज में अकादमिक ज्ञान के साथ नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल, प्रबंधन दक्षता और उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देकर रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है।