पंचकूला में पैदल घर लौट रही महिला से सोने का लॉकेट झपटकर स्नैचर फरार, जगह-जगह नाकेबंदी पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में स्नैचिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ताजा मामला सेक्टर-16 के बुढ़नपुर में सामने आया है। यहां पैदल घर लौट रही महिला से बाइक सवार दो युवक मोती की माला और करीब दो ग्राम सोने का लाॅकेट झपट कर फरार हो गए। इससे जगह-जगह नाकेबंदी के पुलिस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं।

महिला की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुढ़नपुर निवासी मीरा कुंवर ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार शाम करीब पांच बजे इंदिरा कालोनी में अपनी बहन से मिलने के बाद पैदल घर लौट रही थी।