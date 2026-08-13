पंचकूला से सोने की चूड़ियां चुराने वाला उत्तराखंड में दबोचा; 10 लाख का सोना व वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद
पंचकूला से सोने की चूड़ियां चुराने वाले आरोपित राजेश कुमार उर्फ रिंकू को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। उससे 10 लाख का सोना और कार बरामद हुई है। ...और पढ़ें
HighLights
पंचकूला से सोने की चूड़ियां चुराने वाला गिरफ्तार।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से हुई गिरफ्तारी।
10 लाख का सोना और वरना कार बरामद।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला सेक्टर-4 से महिला से सोने की चूड़ियां चुराकर भागे युवक को पुलिस ने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से गिरफ्तार कर लिया है। उससे सोने की छह चूड़ियों में से तीन और बाकी तीन चूड़ियों को पिघलाकर बनाई गई सोने की डली बरामद की है।
आरोपित की पहचान कैथल निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। उससे बरामद सोने की कीमत 10 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल वरना कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है।
6 अगस्त महिला ने शिकायत दी कि एक युवक खुद को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उसके बेटे विकास का दोस्त बताकर घर आया। युवक ने बेटे की शादी का हवाला देकर सोने की चूड़ियों का डिजाइन देखने के बहाने महिला से छह चूड़ियां निकलवाईं।
महिला के रसोई में जाने पर आरोपित अलमारी व स्टोर से सोने की चूड़ियां चोरी कर फरार हो गया। शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने सूचना के आधार पर आरोपित को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया।